’Damrak-wolf handelde met Mexicaanse maffia’

De voorgenomen smokkel kwam aan het licht nadat Amerikaanse opsporingsautoriteiten een onderzoek waren gestart naar de criminele organisatie van Raul Castro Flores, die gelieerd is aan de beruchte Mexicaanse drugslord ’El Chapo’. Tijdens dat onderzoek werd informatie onderschept over een voorgenomen drugstransport van Colombia naar Nederland. Een van de bedrijven die betrokken zouden zijn bij dat transport is de firma Handelsmaatschappij Groenendael uit Heemstede, dat op naam stond van een zakenpartner van Florian van L. Deze man is tevens verdachte in de drugszaak.

Van L. moet vanochtend voor de rechter verschijnen voor betrokkenheid bij deze cocaïnehandel. De voormalige aandelenhandelaar uit Hillegom kreeg vanwege zijn exorbitante levensstijl afgelopen jaren de bijnaam Nederlandse ’Wolf of Wall Street’. Van L. zou grote hoeveelheden drugs naar Nederland hebben laten verschepen. Het spul zat verstopt tussen Colombiaanse bananen, oude meubels en zelfs in kerstpakketten.

Volgens justitie waren het Florian van L. (54) en de Spakenburgse kroegeigenaar Thomas K. (47) die met hun fruithandel Dutch Global Trading Company (DGTC) aan de touwtjes trokken bij de smokkel van duizenden kilo’s coke via Antwerpen. Beide mannen ontkennen.

Onze verslaggever Bart Mos bericht live vanuit de rechtbank in Den Bosch vanaf 9 uur.

