‘Elke stem telt’

De PvdA-bewindsman ziet dat te veel mensen de gang naar de stembus niet maken. Uit onderzoek blijkt dat ze vinden dat hun stem onvoldoende gehoord wordt of dat hun stem toch niet de doorslag geeft. Door onder meer tv-spotjes moeten de stemgerechtigden op andere gedachten worden gebracht.

Plasterk zegt vooral jongeren duidelijk te willen maken dat zij het verschil kunnen maken. “Zij zullen immers de gevolgen van de beslissingen van nu voelen. Naast spotjes op televisie en radio, zetten wij daarom ook SnapChat in om met jongeren in gesprek te gaan over de democratie.” Ook op andere sociale media zoals Facebook plaatst de campagne informatie over de stembusgang, zoals de tijdstippen waarop gestemd kan worden.