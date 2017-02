Lente lijkt nog ver weg

Woensdag begint waait het ook al stormachtig en zijn aan zee zware windstoten tot mogelijk. Vrijdag wordt het weer rustiger, maar kunnen we in de ochtend winterse buien verwachten. Dat meldt Weeronline.

Naast harde wind, trekken er woensdag en donderdag flinke buien over het land. Vandaag zit vroeg voorjaarsweer er ook al niet in. Het is grijs, er zijn perioden met regen en aan zee waait het vrij krachtig tot krachtig uit het zuidwesten. Morgen is het in het midden en zuiden regenachtig, maar in het noorden is het overdag grotendeels droog met kans op een beetje zon.

Zacht winterweer

Tot met donderdag bevinden we ons in zachte lucht met een temratuur van overdag 9-12 graden. De bewolking zorgt er in combinatie met veel wind voor dat het tijdens de nachten nauwelijks afkoelt. Normaal is het in deze tijd van het jaar overdag een graad of 6 en ligt de temperatuur ’s nachts rond het vriespunt. Door de harde wind zal het niet zo zacht aanvoelen. De gevoelstemperatuur ligt deze week rond een graad of 5 en daalt donderdag tijdens en na de verwachte storm verder tot rond het vriespunt.

Vrijdag Winterse buien

In de nacht naar vrijdag stroomt er koude lucht over ons land. Met een stevige noordwestenwind worden winterse buien aangevoerd. Hagel, natte sneeuw en een klap onweer behoren tot de mogelijkheden. In het noordoosten is de kans op natte sneeuw het grootst. Lang duurt het winterweer niet. Vrijdagmiddag wordt het met wat zon al weer 7 graden en neemt de neerslag af.

Carnaval

Het (carnavals)weekend verloopt zacht met vanaf zondag weer maxima van 10 graden of meer. De kans op regen blijft groot, maar er is soms ook ruimte voor de zon.