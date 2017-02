Wildwest in de nacht op A4

De twee werden op heterdaad betrapt bij een inbraak in Bergen op Zoom. Ze sloegen op de vlucht, waarop de politie de achtervolging inzette. Via de N268 voerde de achtervolging richting Roosendaal. Toen het voertuig daar crashte, vluchtten de twee mannen een weiland in. De inbrekers, een Duitser van 41 en een man van 42 zonder vaste woon- of verblijfplaats, zijn vastgezet. De auto is in beslag genomen.