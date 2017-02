Scheids breekt neus bij kopstoot amateurspeler

Het duel tussen Steeds Hooger 3 en Kocatepe 7 was bijna afgelopen toen een speler van Kocatepe, het team dat met 0-2 achterstond, van het veld werd gestuurd vanwege een overtreding. De voetballer ontstak in woede, stormde op de scheids af en deelde een kopstoot uit.

De neus bleek te zijn gebroken en moest in het ziekenhuis worden gezet. De scheids is volgens lokale media erg ontdaan van het incident. „Hij vraagt zich af of hij nog wel het veld op wil”, laat voorzitter Sander Vis van Steeds Hooger weten aan het AD. „Het was een prima wedstrijd, maar die speler heeft een steekje los in de bovenkamer.”

Kocatepe heeft het hele team uit de competitie gehaald.