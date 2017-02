’Damrak-wolf’ ontkent nieuwe beschuldigingen

Van L. zei dat maandag in de rechtbank in Den Bosch, waar hij moest voorkomen op verdenking van betrokkenheid bij omvangrijke drugstransporten. Dat Van L. in contact stond met het netwerk en zelfs een proeflevering van 80 kilo coke zou hebben willen laten komen, staat wel in het politiedossier, waaruit De Telegraaf maandag citeerde. Van L. heeft echter altijd alles ontkend.

De rechtbank zal zich moeten buigen over verzoeken van de verdediging van Van L. en zijn vijf medeverdachten om tientallen getuigen te gaan horen, onder meer in Colombia en Panama. Daarover wordt woensdag een beslissing genomen.

Van L. zou de spil zijn in een cokelijn met Midden- en Zuid-Amerika. Vanuit Colombia zou onder meer 1000 kilo coke met een straatwaarde van 30 miljoen euro zijn gesmokkeld in een partij bananen naar het Brabantse Raamsdonksveer. Ook zou 3000 kilo coke naar de haven van Antwerpen zijn getransporteerd.

ZIE OOK: ’Damrak-wolf handelde met Mexicaanse maffia’

Van L. werkte in het verleden voor zakenbank Merrill Lynch en runde daarna zijn eigen advieskantoor Eureffect. Later ging hij in het vastgoed en ruim twee jaar geleden stapte hij in de fruithandel. Dat zou een dekmantel zijn geweest voor zijn drugssmokkel.

Na het verschijnen van de film The Wolf of Wall Street voerden diverse media Van L. op als een soort Nederlandse tegenhanger van de extravagante hoofdpersoon Jordan Belfort. Hij vertelde in interviews hoe hij net als Belfort rondreed in een witte Lamborghini en met klanten champagne-overgoten feestjes vierde in dure clubs.