Merwedebrug tijdens werkzaamheden in oktober 2016.

Merwedebrug A27 wordt vervangen

29 min geleden

DEN HAAG - De Merwedebrug, de Hagesteinsebrug en de Keizersveerbrug op de A27 tussen de knooppunten Houten en Hooipolder worden toch vervangen door nieuwe betonnen bruggen. In eerste instantie was de bedoeling om de stalen constructies te versterken, maar onderzoek van Rijkswaterstaat heeft uitgewezen dat nieuwbouw voordeliger is.