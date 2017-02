Drugs en fentanyl doodsoorzaak Amstelveen

De twee, een 22-jarige man en een 31-jarige vrouw, zijn overleden nadat ze onwel werden. Uit het onderzoek door het NFI is nu gebleken dat ze verschillende opiaten hadden gebruikt, waaronder fentanyl in een zeer hoge dosering. Fentanyl, dat als pijnstiller tijdens operaties wordt gebruikt, is een stof met een werking die lijkt op die van morfine maar dan vele malen sterker. Het gebruik ervan kan gevaarlijk zijn, al dan niet in combinatie met drugs.

De nabestaanden zijn maandag geïnformeerd over de doodsoorzaak van de twee.