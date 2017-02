premium

Weer inval bij Klaas Otto

28 min geleden

BERGEN OP ZOOM - De politie is maandagavond wederom bezig met een actie op het woonwagenkamp in Bergen op Zoom waar oprichter Klaas Otto van motorclub No Surrender woont. De woning van de voormalig voorman van de motorclub wordt doorzocht samen met nog twee huizen, zei een politiewoordvoerder. De vriendin van Klaas Otto is aangehouden als verdachte. Ook op andere plekken in het land zijn invallen.