’Politieke stem verdelen over partijen’

In een vlog roept Zoey kiezers die het met hem eens zijn dit kenbaar te maken.

„Persoonlijk zou ik het liefst links willen stemmen, want daar wordt de wereld een stuk vriendelijker en humaner van”, zo vertelt hij in de camera (zie video). „Maar die partijen begrijpen ondernemers niet altijd even goed. Dan zou ik rechts kunnen stemmen, maar dat wil ik niet.”

Via de Stemwijzer komt voor de muzikant de Partij voor de Dieren op de eerste plek, maar met hun standpunten is hij het blijkbaar voor ’slechts’ 69 procent eens. „Grote kans dat als jij de test doet, je ook geen 100 procent score krijgt bij één partij.”

Zoey vraagt zich hardop af: „Waarom moet ik mijn hele stem aan één partij geven? Als blijkt dat mijn stem verdeeld is, waarom mag ik mijn stem dan niet verdelen?”

Zo zou hij het liefst 60 procent van zijn stem geven aan de Partij voor de Dieren, 20 procent naar de Piratenpartij en 20 procent naar de OndernemersPartij. „Wil jij nu ook je stem kunnen verdelen? Deel dan deze vlog.” Wat hij verder gaat ondernemen als zijn wens veel bijval krijgt, is nog onduidelijk.