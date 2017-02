Na een behoorlijke lekkage in de leidingen bleven 30.000 adressen sinds zaterdagavond verstoken van water, onder meer in de Gelderse gemeenten Doesburg, Zevenaar, Rheden en Rijnwaarden. Later kwam er door een tijdelijke oplossing wel water uit de kraan, maar Vitens waarschuwde dat dat vervuild kon zijn.

Het lek is in de nacht van zondag op maandag opgespoord en gedicht.