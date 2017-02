Masker Trump hit onder carnavalsvierders

Al eerder kwamen er berichten uit het buitenland dat de maskers niet waren aan te slepen en ook de feestvierders in het zuiden van Nederland blijken uiteraard niet ongevoelig voor de gebeurtenissen in de wereldpolitiek. ,,Het momentum was bepalend’’, zegt Bouwens over de inauguratie van de nieuwe Amerikaanse president in januari. Het was volgens hem precies het moment dat de carnavalsvierders gingen nadenken over hun uitdossing voor het jaarlijkse katholieke feest dat komend weekend losbarst.

Compleet Verkleed had vier leveranciers uit binnen- en buitenland, maar de maskers zijn niet meer te krijgen.

De kleine specialist Paul Driessen (Mister Mask) die op internet alleen maskers verkoopt, kan nog wel leveren. Hij heeft het masker van Trump sinds september in het assortiment en merkte dat het vanaf Halloween vrijwel non-stop goed verkoopt, met de verkiezingen als hoogtepunt. ,,Trump is de bestseller, met afstand’’, zegt Driessen overtuigd. De Eindhovenaar haalt de maskers uit China en hij stelt de Brabantse en Limburgse kopers gerust. ,,Het is volgens mij nog steeds best origineel.’’

Het driedaagse carnaval begint officieel op zondag maar op veel plaatsen in het zuiden is het vanaf vrijdag al volop feest.