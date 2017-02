Automobilist vooral de klos in en rond Haarlem

De positie van Haarlem is opvallend omdat de stad met stip de stedenfile top 10 binnen dendert. Dat blijkt uit de jaarlijkse ’Traffic Index’ van TomTom, die vandaag bekend wordt gemaakt maar al in het bezit is van De Telegraaf.

„Het lijkt erop dat de economische groei vooral in Haarlem effect heeft op het verkeer. De filevertraging voor iemand die dagelijks van of naar de stad naar het werk gaat bedraagt 100 uur. Dat betekent dus dat je jaarlijks 2,5 werkweek extra in je auto zit”, zegt Bob Randsdorp van het navigatiebedrijf.

TomTom constateert in vrijwel alle Nederlandse steden een grote toename. „Het is een trend die je overal ziet. Opvallend is dat alleen in Rotterdam en Amersfoort de groei van files tot staan is gebracht. Maar ook daar sta je nog altijd tientallen uren per jaar vast”, weet Randsdorp.

De Traffic Index is ’s werelds meest accurate lijst van verkeersopstoppingen. „Wij meten namelijk de daadwerkelijke reistijd van automobilisten. Dit jaar is de index omvangrijker dan ooit, met meer dan 19 biljoen geanalyseerde datapunten”, aldus de zegsman.

Met name op dins- en donderdag is het druk. Het slechtste moment is dinsdagmiddag tussen vijf en zes uur, dan duurt je reis in de meeste steden gemiddeld 65 procent langer. TomTom concludeert dat de gemiddelde vertraging wereldwijd met 19 procent is gestegen sinds het begin van de Traffic Index in 2008.

De vertraging in Nederlandse steden valt ondanks de toename in het niet bij de rest van de wereld. Randsdorp: „In de wereldwijde filetop wordt de eerste plaats - net als vorig jaar - ingenomen door Mexico Stad, met een gemiddelde vertraging van 66 procent. In de spits kan een rit daar meer dan twee keer zo lang duren. Automobilisten staan er gemiddeld 227 uur per jaar in de file. Dan mogen we hier onze handen dichtknijpen.”