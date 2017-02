premium

Rietgedekte woning Deventer in de as gelegd

20 min geleden

DEVENTER - Een rietgedekte woning in Deventer is in de nacht van maandag op dinsdag in vlammen opgegaan. De brand werd rond 4.00 uur gemeld en de brandweer rukte met groot materiaal uit. Dat mocht echter niet baten. Volgens de brandweer moet de woning als verloren worden beschouwd. Er zijn geen slachtoffers gevallen. De bewoners konden zich op tijd in veiligheid brengen en zijn opgevangen bij de buren.