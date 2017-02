Buma breekt linkse harten

De afgelopen weken is er vanaf de linkerflank opzichtig geflirt met de christendemocraten. De linkse partijen zien mogelijkheden binnen een centrumlinkse coalitie omdat het CDA net als hen pleit voor meer zekerheid op de arbeidsmarkt en een socialer zorgbeleid.

Die overlap erkent Buma, maar dat betekent niet dat hij nu een ’linkse agenda’ gaat steunen. „Zet dat maar uit je hoofd”, reageert de christendemocraat. „Kijk naar de GroenLinks-agenda met 18 miljard euro aan milieubelastingen, en dan naar onze agenda, ook als het gaat om asiel- en immigratiebeleid. Dat ligt mijlenver uit elkaar.”

Buma is zich vooral een hoedje geschrokken van de doorrekeningen door het Centraal Planbureau. „De dagdromen van Jesse Klaver zijn nachtmerries voor de Nederlanders”, constateert hij. „Alles wat je in de winkel koopt, wordt duurder. Van vlees en vis, tot bloemen en de verpakkingen waarin dat allemaal zit. Je betaalt je straks ongans met zo’n grachtengordellinks programma.”

Bovendien heeft de SP zich in zijn ogen buitenspel gezet door een breekpunt te maken van een nationaal zorgfonds en is de PvdA van Lodewijk Asscher „momenteel meer bezig met een gevecht met zichzelf dan met de verkiezingsstrijd.”

Toch wil Buma zich ook nog niet vastleggen op coalitievorming op rechts. „Je hebt de kans dat iedereen elkaar nodig heeft. Dan gaat het dus niet over de vraag óf links óf rechts, dan zit je met links én rechts.”

Intussen is ook de rest van de partij niet ontgaan dat het CDA na vier jaar oppositie een gewilde coalitiepartner is. „We krijgen vele huwelijksaanzoeken”, beaamt senator Elco Brinkman opgetogen. „De belangrijkste constatering is dat het CDA serieus wordt genomen.”

Wel wordt ook door enkele voormalig CDA-bewindspersonen gegruwd bij het idee van linkse samenwerking. Achter de schermen uiten ze hun zorgen. Bovendien roept samenwerking met de sociaaldemocraten, na het vechtkabinet-Balkenende IV, grote weerzin op. „De PvdA is een partij zonder verhaal, daar krijg je altijd problemen mee”, klinkt het. „Dan kunnen we nog beter samenwerken met de SP.”

Voor dat laatste ziet CDA-prominent Ger Koopmans ook mogelijkheden, omdat de SP zich volgens hem net als het CDA op de gemeenschap richt, in plaats van op de „libertaire, individualistische kant” die de VVD vertolkt. De Limburgse gedeputeerde verklapt dat hij wel eens door de bossen heeft gewandeld met SP-voorzitter Ron Meyer, waarbij ook is ’gefilosofeerd’ over samenwerking op landelijk niveau. „Maar”, zo voegt Koopmans er haastig aan toe, „ik hou zo van de politiek dat ik met iedereen wel eens door de bossen wil lopen om daarover te praten.”