’Het was even lekker prijsschieten’

„Je kunt alleen meeuwen in een dierenpark hebben als ze daar geboren zijn. De dieren zijn dus niet even te vervangen. Daarom balen we hier ook zo van. Ik kan me totaal niet verplaatsen in iemand die dit doet. Waarom zou je?” Manders trof de dode dieren zondagochtend aan. De nacht daarvoor moet het dus gebeurd zijn. „We hebben bandensporen aangetroffen, dus ik ga er vanuit dat er vanuit een auto op zo’n tien meter afstand geschoten is. Dat vergt toch wel dat je een enigszins geoefende schutter bent. Een meeuw raken kan nog, maar precies door de kop? Dat moet je vaker geschoten hebben.”

Manders zegt geen idee te hebben wie verantwoordelijk is voor de laffe daad. „Nee, geen idee. Je denkt er over na, en ik kan me maar één scenario bedenken. Hoewel ik er geen enkel bewijs voor heb. In Brabant wordt relatief veel gestroopt. Het kan zijn dat stropers op jacht zijn geweest en daarna een paar borreltjes hebben gedronken. Op de terugweg hebben ze de meeuwen op een rijtje zien zitten. Dat was even lekker prijsschieten. Maar we zullen zien. We zitten vlakbij de militaire basis hier en er hangt een camera. Die beelden zijn door de politie gevorderd. Dat zal even duren in verband met veiligheidsregels van defensie, maar mogelijk staat er wel op wie hier verantwoordelijk voor is. We zorgen in elk geval dat we zelf alles op orde hebben mochten de daders voor de rechter verschijnen”, aldus de getergde dierenliefhebber.