Zowel vrouwen die om cosmetische reden borstimplantaten hebben laten plaatsen als vrouwen die dat lieten doen vanwege een borstreconstructie kunnen deelnemen.

Vrouwen hebben tot en met 21 maart de tijd om de onlinevragenlijst in te vullen. De resultaten worden naar verwachting in het najaar gepubliceerd. De laatste jaren is er veel ophef geweest over gezondheidsproblemen bij vrouwen door ondeugdelijke implantaten.