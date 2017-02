’Vader dode baby vrij door frauderende griffier’

Op dat document zou expres de verkeerde datum zijn ingevuld, zodat het leek alsof het op tijd was ingediend, terwijl het in werkelijk te laat was opgestuurd. De advocaten van de man zeggen dat tegen de Gelderlander.

De acht maanden oude baby had meerdere botbreuken, bloeduitstortingen en een gescheurde darm. Hij stierf in een ziekenhuis. Het proces tegen zijn ouders werd eerst gestaakt, omdat justitie fouten had gemaakt bij het verzamelen van bewijs, maar het gerechtshof bepaalde dat ze alsnog moesten worden vervolgd. De rechter veroordeelde Jairo’s vader in oktober tot drie jaar en tien maanden celstraf. Zijn moeder werd vrijgesproken.

Toen justitie in 2013 naar het gerechtshof stapte, had de officier van justitie zijn handtekening niet onder het papier, waarmee beroep werd aangetekend, gezet. Later gebeurde dat alsnog, maar te laat. De griffier paste de datum aan, zodat het leek of het op tijd was gebeurd.