Het ongeval gebeurde rond 13.40 uur op Burgemeester van Leeuwenlaan. Het is nog onduidelijk hoe het meisje onder de tram is beland. De politie wil graag in contact komen met mensen die iets hebben gezien om erachter te komen wat er is gebeurd, liet een woordvoerder weten.

De trambestuurder is maandag meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. Dit is een standaardprocedure. Volgens de zegsman was er geen alcohol in het spel.