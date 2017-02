Rutte blijft inzage mails Teevendeal weigeren

De drie partijen willen weten hoe een bericht van het ministerie van Veiligheid en Justitie met een herinnering van staatssecretaris Fred Teeven die het kabinet in verlegenheid kon brengen, is ontvangen door ambtenaren op het ministerie van Algemene Zaken. Rutte houdt vol dat deze ambtenaren, onder wie een viertal dat nauw met de minister-president samenwerkt, de belastende e-mail ongelezen hebben gedeeld. SP, D66 en GroenLinks willen onder meer zien of dat inderdaad blijkt uit de tekst waarmee de ambtenaar het doorgestuurde bericht begeleidde.

Rutte wil de e-mails niet aan de Kamer geven omdat ambtenaren volgens hem vrijelijk moeten kunnen overleggen, zonder te moeten vrezen dat hun woorden later tegen hen worden gebruikt.