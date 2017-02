premium

Gewonde door geknapte hijskraan in Nijverdal

NIJVERDAL - Eén persoon is gewond geraakt nadat het opzetten van een hijskraan is mislukt op een bouwplaats op de Steen van Ommerenstraat in Nijverdal in Overijssel. Brandweer en ambulancepersoneel kwamen ter plaatse om hulp te bieden.