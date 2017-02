Zelfmoord Onur dreunt na in hele land

Volgens schooldirecteur Genio Ruesen zijn er dinsdag ondanks de vakantie tientallen docenten bij elkaar gekomen om rouwende kinderen te troosten. „Het klinkt wrang, maar het is goed om te zien hoeveel medewerkers er in de vakantie bijeen zijn om leerlingen op te vangen en elkaar te steunen”, zegt hij.

De jongen sprong zondag van een flat nadat er een naaktfoto van hem op sociale media was verschenen. In een appgroep schreef hij zondag aan vrienden: „Ik ga, doei. Sorry voor alles. Ik doe internet uit dus je kan sturen wat je wil. Het heeft geen nut.” Slechts momenten later sprong hij van een flat.

Verdriet

Dinsdagmiddag komen leerlingen van het Bonhoeffer college op school samen om hun verdriet met elkaar te delen. Docenten en schoolmedewerkers die Onur kenden beschrijven hem als „een vriendelijke, sympathiek en heel open jongen die veel vrienden had. Ruesen: „Van alles wat ik de afgelopen dagen over hem gehoord heb, wijst er niets in de richting van zelfdoding.”

Burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede doet een dringende oproep aan leerlingen en ouders om in gesprek te gaan over de gevaren van sociale media. Van Veldhuizen: „Dit heeft een enorme impact op iedereen in Enschede, op Onur zijn directe omgeving, vrienden, vriendin en familie in het bijzonder. Dit zijn dagen van rouw, het zijn dagen om bij elkaar te zijn en elkaar te steunen.”

De burgemeester hoopt dat het drama in zijn stad leidt tot een open dialoog over de gevaren van sociale media, zo schrijft hij ook. „Ik wil aan alle leerlingen en aan alle ouders in Enschede en daarbuiten vragen om met elkaar in gesprek te gaan over dit onderwerp. De invloed van sociale media op levens kan heel erg groot zijn. Heb respect voor de ander en wees bewust van de consequenties van je gedrag op sociale media. Help elkaar en voer dit gesprek terwijl je elkaar in de ogen kijkt.