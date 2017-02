De maatregelen gelden van woensdag 18.00 uur tot in de nacht van donderdag op vrijdag om 02.00 uur. Het veiligheidsrisicogebied betreft een groot deel van de binnenstad, de omgeving van station Zuid, en het gebied langs de route en rondom de metrostations tussen Amsterdam Centrum en Bijlmer Arena.

Volgens een woordvoerder van de gemeente hebben de supporters van Legia Warschau aangekondigd dat ze in Den Haag verzamelen en vanaf daar met bussen naar de ArenA reizen. Na de wedstrijd zouden ze ook weer teruggaan naar de hofstad, waardoor Amsterdam verwacht dat de voetbalfans waarschijnlijk beter van elkaar zijn te scheiden. Naar schatting komen er donderdag zo'n 2000 tot 2500 Legia-aanhangers naar de ArenA.

Vorige week speelde Ajax tegen Legia Warschau in Polen. Een groep Ajaxfans werd toen aangevallen in een café door gemaskerde hooligans van de tegenpartij. ,,Op basis van eerdere incidenten met Legia-supporters elders in Europa en het gedrag van de harde kern van Ajax-supporters rond Europese wedstrijden, heeft de driehoek eerder al besloten dat de wedstrijd wordt voorbereid en behandeld als een wedstrijd met een hoog risicoprofiel'', aldus gemeente, politie en Openbaar Ministerie dinsdag.

Horeca-ondernemer Won Yip, die vijf zaken rondom de Dam heeft, huurt donderdag extra beveiliging in. Het zit hem dwars dat de gemeente en Ajax na de rellen rondom de wedstrijd Ajax-Celtic in 2013 jaar geleden nog niet met een structurele oplossing zijn gekomen, zoals volgens hem wel is beloofd. Hij vindt het tijd dat Ajax verantwoordelijkheid neemt. ,,De wedstrijd is aan Ajax gelieerd. In de laatste 28 jaar heb ik ze nooit gezien of gesproken.''