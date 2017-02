Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Archief: Nederlandse militairen in Kunduz, Afghanistan

Nederlandse militair gewond in Afghanistan

52 min geleden

DEN HAAG - Een militair van de landmacht is in Afghanistan lichtgewond geraakt toen een pistool van een andere Nederlandse militair per ongeluk afging. Dat meldde het ministerie van Defensie dinsdag. De marechaussee onderzoekt de oorzaak van het incident met de semi-automatische Glock 17.