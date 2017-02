Veel vraag naar opkoopregeling koeien

Het ministerie en de boeren zelf hadden samen 12 miljoen euro vrijgemaakt om melkveehouders aan te moedigen hun bedrijf op te doeken. Er meldden zich meteen honderden boeren, met samen meer dan 40.000 koeien. Zij moeten nu loten om het beschikbare geld.

Wie achter het net vist, kan in mei nog eens een gooi doen. Dan komt er een tweede, en later nog een derde potje vrij. Boeren krijgen dan wel minder geld voor hun vee. De stoppersregeling moet ervoor zorgen dat Nederland straks 60.000 koeien minder telt. Daarvoor ligt in totaal 50 miljoen euro klaar.