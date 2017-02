VVD-jongeren wel blij met wietwet

De Tweede Kamer stemde met 77 tegen 72 stemmen in met het voorstel van D66 waarmee de teelt van cannabis wordt gedoogd. Het initiatiefwetsvoorstel moet een einde maken aan de praktijk waarbij wiet wel mag worden verkocht in een coffeeshop, maar niet geteeld of aangevoerd.

25 jaar strijd voor legalisering

De liberale jongeren zeggen al 25 jaar te strijden voor legaliseren van de wietteelt. „De overheid kan in Nederland nu eindelijk de wietteelt slimmer gaan reguleren. Daarnaast kan er nu ook veel beter gecontroleerd worden op de kwaliteit van softdrugs. Een geweldige stap in de goede richting”, zegt JOVD-voorzitter Rutger de Ridder.

De jongeren zijn teleurgesteld in moederpartij VVD, temeer omdat tijdens het afgelopen VVD-congres de leden met grote meerderheid vóór het slimmer reguleren van de wietteelt stemden.