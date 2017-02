Het is niet duidelijk waarom de politie moest worden ingezet. Binnenkort zal de NVWA teruggaan naar de boerderij om daar andere dieren te controleren.

In 2012 werden bij een boerderij in dezelfde straat verwaarloosde koeienen een dood kalf aangetroffen, aldus Omroep Brabant. Het is niet duidelijk of het hier om hetzelfde bedrijf gaat.