Oppositie omcirkelt Hennis na ’vernietigend’ rapport

De VVD ziet er een drukmiddel in van de bonden om hun eis van 4 procent loonsverhoging kracht bij te zetten. De reacties van oppositiepartijen vindt Kamerlid Vuijk dan ook ’te kort door de bocht’. „Deze minister heeft ervoor gezorgd dat Defensie nu jaarlijks zo’n 850 miljoen meer heeft dan toen ze begon. Terwijl de onvrede is veroorzaakt door oude bezuinigingen waarvoor ook CDA en PvdA verantwoordelijk waren.”

ZIE OOK: Minister ligt slecht bij de krijgsmacht

Volgens Kamerlid Knops onderstreept de enquête dat de bonden de militairen zich niet serieus genomen voelen in hun roep om beter materieel, meer munitie en reservedelen en een betere behandeling. „De situatie is kritiek. Er moet gewoon meer geld bij.” Knops beaamt dat het rapport hem munitie verschaft voor een eindrapport over Hennis’ ministerschap’. „Conclusie: op vlijt scoort ze goed, maar het resultaat is onvoldoende.”

’Vernietigend voor deze minister’

„Wat een puinhoop”, oordeelt SP-Kamerlid Van Dijk over het stuk van de bonden. „Echt vernietigend voor deze minister. Ze krijg totaal geen steun van de eigen mensen. Ze moet eindelijk eens luisteren.” Dat de onvrede ook van materieeltekort komt, zegt Van Dijk er niet bij, net zo min als dat zijn partij 1 miljard euro wil bezuinigen op Defensie. De partij doet dat door het ’prestigeproject’ JSF te schrappen.

„De enquête bevestigt wat ik uit werkbezoeken al weet”, zegt PVV-Kamerlid De Roon. „Geen wonder dat militairen in groten getale PVV stemmen.” Wat de partij voor Defensie uittrekt, is echter onduidelijk.

’Grote zorgen’

De resultaten van de enquête baren ook D66 ’grote zorgen’, zegt Kamerlid Belhaj. „Juist bij de krijgsmacht is goed werkgeverschap van groot belang. Minister Hennis zit vier jaar aan het roer, maar sluit haar ministerschap op dit vlak niet af met een voldoende.”

Defensie laat weten de enquête te bestuderen. „De tientallen jaren van bezuinigingen hebben hun tol geëist. In de afgelopen regeerperiode is echter bijna 900 miljoen aan de defensiebegroting toegevoegd om het tij te keren”, zegt een woordvoerder. Het kost volgens hem tijd voordat dat extra geld doorwerkt in herstel van vertrouwen.