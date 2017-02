premium

Politie kreeg brief over doden Hellevoetsluis

55 min geleden

HELLEVOETSLUIS - Het politieteam dat onderzoek doet naar de gewelddadige dood van twee mannen in Hellevoetsluis, heeft van een anonieme afzender een brief ontvangen. In het schrijven staat „belangrijke informatie” en worden details vermeld. De politie maakte het bestaan van de brief dinsdagavond bekend in tv-programma Opsporing Verzocht, in de hoop met de schrijver in contact te komen. Wat er precies in de brief stond, heeft de politie niet vrijgegeven.