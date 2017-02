PVV-fractie begrijpt afzegging Wilders wel

Wilders zegde zijn deelname af nadat organisator RTL een interview had gepubliceerd met Paul Wilders, de oudere broer die zeer kritisch is op de standpunten van Geert.

„Ik snap heel goed dat Geert hier een punt van maakt”, reageert PVV-Kamerlid Fleur Agema, nummer twee op de lijst. „En juist mensen die vinden dat Geert moet komen, hebben boter op het hoofd. Pechtold vond het ook niet leuk toen zijn vuilnis werd doorzocht.” Agema wil niet zeggen of ze het jammer vindt dat de PVV een potentieel miljoenenpubliek moet missen.

’Debatteren doe je in de Kamer’

Dion Graus is daar duidelijk over: „Ik heb Geert gezegd dat hij aan geen enkel debat moet meedoen. Debatteren doe je in de Kamer. En zijn standpunten zijn bekend.” Martin Bosma vindt het zelfs “uitstekend” dat Wilders het debat heeft afgezegd, en heus niet omdat hij bang is om zijn verlaging van de aow-leeftijd te verdedigen, zoals tegenstanders suggereren.

Kamerlid Beertema ziet geen enkel electoraal bezwaar bij het afzeggen van het debat. „Wij hebben altijd onze eigen lijn gekozen. Dat doen we nu ook.” Volgens hem is het afzeggen van het debat besproken in de fractie. Andere PVV’ers willen dat niet bevestigen. Reinette Klever, die momenteel haar laatste week beleeft als Tweede Kamerlid, wil er helemaal niks over zeggen, Lilian Helder evenmin.

’Het gaat om principes’

Wilders zelf bezweert andermaal dat zijn afzegging niks te maken heeft met strategie. „Het gaat om principes. Eén van de weinige onderdelen van mijn privacy die ik de afgelopen jaren heb gehad, is mijn familie. Daar blijf je vanaf. En als je dat niet doet, dan moet ik een daad stellen.”

Suggesties dat hij zijn AOW-standpunt (terug naar 65) niet durft te verdedigen omdat hij als gedoger van Rutte-I vóór verhoging ervan tekende, werpt Wilders van zich af. „Ik was er graag naartoe gegaan, had me kranig geweerd. Maar ik heb hier een streep getrokken. De broer van Pechtold, de zus van Rutte en de achterneef van Segers komen ook niet met vervelende verhalen in het nieuws.”