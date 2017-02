ProRail telt meer spoorlopers in 2016

Volgens ProRail zijn spoorlopers vaak wandelaars, mensen die hun hond uitlaten, spelende kinderen of vandalen langs het spoor. „Ze duiken vooral op als het lekker weer is en op plekken waar recreatie en spoor elkaar tegenkomen. Denk aan natuurgebieden of een camping die naast het spoor ligt”, zegt de spoorbeheerder.

Flink geïnvesteerd

De afgelopen jaren is flink geïnvesteerd om het spoorlopen tegen te gaan. Zo is ruim 2300 kilometer aan hekwerk langs het spoor neergezet. Ook wordt er meer gecontroleerd. Wie wordt betrapt krijgt een boete van 140 euro.

Op het publiek te wijzen op het gevaar van langs het spoor wandelen, wordt woensdag in het Spoorwegmuseum in Utrecht De Spoorloper geopend. Het is een container waarin de bezoeker met beeld en geluid ervaart hoe het is als een trein met 140 kilometer per uur langs je heen raast.