premium

Rapper Ismo alsnog veroordeeld voor beledigen homo’s en Joden

58 min geleden

BREDA - Rapper Ismo uit Breda heeft zich wel degelijk schuldig gemaakt aan het beledigen van Joden en homoseksuelen, oordeelt het gerechtshof in Den Bosch. In eerste aanleg werd Ismo nog vrijgesproken, omdat zijn uitingen volgens de rechtbank in Breda binnen de vrijheid van meningsuiting vielen. Maar in beroep werd hij dinsdag toch veroordeeld tot een geldboete van 1500 euro, waarvan 500 euro voorwaardelijk.