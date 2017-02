Agent lekte opsporingsinformatie naar Marokkaans-Nederlandse criminelen

De organisatie zou zich schuld hebben gemaakt aan heling en aan het witwassen van crimineel geld. De oud-agent van Marokkaanse komaf had volgens verschillende hooggeplaatste politiefunctionarissen toegang tot databases met zeer vertrouwelijke inlichtingen.

Bij politiecollega's zou veel ongerustheid zijn over het corruptiegeval. Volgens politiebronnen is het juist verontrustend dat er is gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadgroepering terwijl de DBB juist onder meer belast is met de bescherming van Geert Wilders.