Doorbraak met oudste dna

35 min geleden

Schijndel - De match in de Nederlandse dna-databank die de doorbraak betekent in een verkrachtingszaak van 22 jaar geleden is de oudste match ooit. Dat meldt een woordvoerster van het Nederlands Forensisch Instituut (NFI).