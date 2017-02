premium

Wilders furieus over lekkende beveiliger

50 min geleden

DEN HAAG - PVV-leider Geert Wilders heeft geschokt gereageerd op het nieuws dat een politiemedewerker die werkzaam was bij de Dienst Bewaken en Beveiligen (DBB) vertrouwelijke informatie heeft gelekt naar een Marokkaans-Nederlandse misdaadorganisatie. ,,Als ik de dienst (DBB) die mij moet beveiligen niet meer blind kan vertrouwen, kan ik niet meer functioneren. Dit is onacceptabel", tweette Wilders in de nacht van dinsdag op woensdag. Hij richtte de tweet aan premier Rutte. Eerder had hij al ,,Mijn hemel'', getweet.