Aantal godsdienstige jongeren daalt

De daling is het grootst onder jongvolwassenen (18-25 jaar). Van de jongeren die zich nog wel religieus voelen, is het grootste deel katholiek (17 procent) of protestants (11 procent). 8 procent behoort tot een islamitische groepering.

Opvallend is het verschil in beleving tussen deze groepen. Ruim de helft van de protestanten geeft aan minstens één keer per maand naar de kerk te gaan. Van de katholieke jongeren doet slechts 6 procent dat. Een derde van de islamitische jongeren ziet regelmatig een moskee van binnen.