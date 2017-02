Bladella: geroyeerde voetballertje snel terug

Over het royement van de vier voetballertjes was vorige week enorme commotie. De jeugdleden waren weggestuurd omdat ze onvoldoende loten voor de nieuwjaarsloterij hadden verkocht. Het bericht veroorzaakte veel verontwaardiging en bij de club kwam een stroom bedreigingen binnen. De woede sloeg later om in begrip voor de moeilijke financiële situatie van sportclubs.

,,Na de eerste publiciteit werd er een diarree van kritiek, verwensingen en bedreigingen over de club uitgestort. In feite zijn er alleen maar verliezers, de kinderen die niet meer mogen voetballen voorop. Al vóór het weekend kwam er een kentering. Er kwamen steeds meer steunbetuigingen voor het duidelijke standpunt van het bestuur. Sportverenigingen hebben een gebrek aan financiële middelen. Er moeten leden komen die een deel van hun tijd aan de club willen besteden. Ik ben ervan overtuigd dat de leden en hun ouders dit gaan beseffen. Daarom is de heisa van afgelopen week niet voor niets geweest.''

In het compromis met de ouders van de vier geroyeerde jeugdleden moet het clubbeleid de leidraad blijven, aldus het bestuur. ,,En misschien is er dan nog wel een bloemetje voor de ouders omdat ze de vrijwilligersproblematiek weer eens op de kaart hebben gezet.''