premium

Zussen Holleeder niet in openbaar gehoord

30 min geleden

AMSTERDAM - Astrid en Sonja Holleeder worden niet in de openbaarheid als getuige gehoord in de strafzaak tegen hun broer Willem Holleeder. Dat heeft de rechtbank woensdag in een tussentijdse beslissing bepaald. Holleeder is aangeklaagd voor betrokkenheid bij een reeks liquidaties.