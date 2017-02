Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Zwaar varken vaker hartpatiënt

52 min geleden

ROTTERDAM - Zwaarlijvige varkens, die het grootste deel van hun leven slapend op hun zij in een stal doorbrengen, ontwikkelen structurele hartproblemen. De hartcapaciteit is in de afgelopen tien jaar verminderd en de bloeddruk te hoog, blijkt uit een promotieonderzoek van dierenarts Gerard van Essen van het Erasmus MC.