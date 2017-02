Jurriën Wouters, manager van de verzorgers: „Dit is superzwaar. Het voelt alsof een familielid wegvalt. We zijn geschrokken, ook al is de kans dat dit gebeurt op deze leeftijd groot.” Zaterdag nog vierde de hoogbejaarde dolfijn nog haar 55ste verjaardag.

’Slecht teken’

Skinny bleek vocht tussen haar organen te hebben zitten. „Dat was een slecht teken. Het trok niet weg. Ze interacteerde minder met de trainers en at minder. Maandag stopte ze helemaal met eten”, aldus Wouters.

„Toen bleek ook dat ze een heel agressieve, kwaadaardige tumor had. We konden haar niet meer behandelen. Daarom hebben we haar geholpen haar lijdensweg zo kort mogelijk te houden. We hebben haar vanochtend rustig en vredig in laten slapen.”

De oudste dolfijn van Europa sprong kort geleden nog meters hoog. Foto: Aldo Allessie

’Bijzonder dier’

Daar was ruim twintig man bij, vertelt Wouters. „Het hele dolfijnenteam kwam bij elkaar, ook mensen die vrij zijn en oud-collega’s kwamen opdagen, mensen die twintig jaar met haar hebben gewerkt en een hele sterke band met haar hebben. Het was een heel verdrietige en emotionele aangelegenheid, en ook nu zit iedereen met een brok in z’n keel. Toch voerde trots de boventoon. Ze was zo’n bijzonder dier. Miljoenen mensen hebben haar gezien in de afgelopen vijftig jaar. We hebben er vrede mee.”

Op dit moment doen onderzoekers aan de Universiteit Utrecht een sectie op het overleden dier. „Om er achter te komen waar de tumor precies zat. Het is voor de wetenschap, we hadden haar toch niet kunnen redden.”

Afgelopen zaterdag ging verslaggever Niels Kalkman nog op verjaardagsvisite bij de hoogbejaarde Skinny.