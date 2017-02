Fiscus tikt Henk Krol op vingers

Dat schrijft Elsevier dat inzicht had in documenten waaruit blijkt dat de 50Plus-voorman een ‘verzuimboete’ kreeg in 2014 van 4.920 euro over de jaren 2011 en 2012. Deze boete werd later teruggebracht tot 40 procent van de totale naheffing. Volgens Krol is dat later zelfs teruggebracht tot „nihil" na nader contact met de Belastingdienst.

De reden van de boete is dat de door Krol aangeleverde reconstructie van het aantal gereden kilometers door de belastingdienst niet als afdoende bewijsmateriaal werd geaccepteerd.

Partijvoorzitter Jan Nagel reageert: “Wij hebben begrepen dat het met de fiscus is geregeld en daarmee is de kous af."