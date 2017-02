Gebied voor Amsterdam CS op de schop

Er komen een ondergrondse stalling voor 7000 fietsen. Het werk aan Stationsplein, Prins Hendrikkade en Damrak betekent dat tienduizenden mensen dagelijks moeten omrijden. Tramhaltes en bootsteigers worden verplaatst.

Volgens verkeerswethouder Pieter Litjens zal de impact enorm zijn, maar moet het gebied worden aangepakt. „Het is nu een rommelige en chaotische plek, een plak asfalt waar van alles door elkaar rijdt en loopt. We moeten daar iets aan doen, het is de bedoeling dat we de entree klaarmaken voor de komende honderd jaar.”

