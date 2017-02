Het weer staat donderdag vol in het teken van de wind. De ochtend zal nog rustig verlopen. De zuidwestenwind waait geleidelijk harder, tot stormachtig langs de kust en ook landinwaarts is de wind goed merkbaar. Daarbij valt regen en is het dus ook bewolkt.

Regen en zware windstoten

Rond het middaguur kan de wind al uitschieten tot 100 km/uur, zeker als een buienlijn passeert. Na het passeren van de buienlijn is de wind westelijk en in de middag zwelt de wind verder aan. Uiteindelijk kan het langs de kust in het westen en noorden gaan stormen, met kracht 9.

Er is zelfs kans op kortstondig een zware storm, kracht 10. Daarbij komen zware tot zeer zware windstoten voor van 90-130 km/uur. De meeste wind komt waarschijnlijk langs de kust van Zuid- en Noord-Holland voor en ook op de Wadden.

In de avond draait de wind naar het noordwesten en later in de avond neemt de wind geleidelijk af.

Code oranje

„Weerplaza is met het KNMI in overleg over code oranje. Dat is de normale gang van zaken als de weercriteria in de buurt komen van een overschrijding. Dat is nu zeker het geval, zodat het zeer aannemelijk is dat op basis van de wind die we eerder beschreven code oranje van kracht wordt”, schrijft de weersite.

Overlast

Woensdag zorgt zware wind al voor overlast in het land. Verschillende vluchten van en naar Schiphol hebben woensdagochtend vertraging opgelopen. Donderdag varen er minder veerboten naar de Waddeneilanden Terschelling en Vlieland.

Om 14.30 uur heeft Weerplaza in een live uitzending meer verteld over het laatste storm nieuws.