Wilders al twaalf jaar in ’beschermende kooi’

Wilders trok al in zijn tijd als VVD-Tweede Kamerlid de aandacht met scherpe kritiek op de islam. Toen hij met de VVD brak en voor zichzelf begon in de Kamer kreeg hij meteen beveiliging. Maar dat was niets bij de beschermingsmaatregelen die hij sinds de moord op islamcriticus Theo van Gogh moet verduren.

Op de computer van Van Gogh-moordenaar Mohammed B. vond de politie plannen voor een moordaanslag op Wilders. Hij en zijn vrouw werden halsoverkop in veiligheid gebracht en begonnen noodgedwongen aan een tocht langs kazernes en zelfs een gevangenis. Alleen daar kon de politie hen genoeg beschermen.

Safe house

Inmiddels woont Wilders steeds in een zogeheten safe house, een geheim en beveiligd huis. Het gevaar ligt nog altijd op de loer. Wilders prijkte in 2013 nog prominent op een dodenlijst van Al-Qaida. Ook de Pakistaanse Taliban zouden het op zijn leven hebben voorzien.

Wilders wordt beveiligd in opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding. De Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) beoordeelt vervolgens hoe groot het gevaar is. De DBB voert de opdracht uit. De operatie is in nevelen gehuld, omdat transparantie kwaadwilligen in de kaart speelt.

Overheid weet altijd waar hij is

De strenge beveiliging beperkt Wilders enorm in zijn bewegingsvrijheid en laat weinig van zijn privacy over. Bovendien weet de overheid altijd waar hij is en wat hij doet. Dat is ongemakkelijk voor een politicus die er contacten op nahoudt die de inlichtingendienst AIVD soms met argusogen beziet. De dienst onderzocht volgens de Volkskrant in het verleden bijvoorbeeld of Wilders bedenkelijke banden onderhield met invloedrijke Israëliërs.

De Volkskrant schreef afgelopen najaar dat er bij de DBB soms stemmen opgaan om de beveiliging wat te verminderen. Wilders zelf voelt daar echter niets voor, en de AIVD zou daarvoor ook huiverig zijn. De moord op Pim Fortuyn heeft bij de dienst zo’n litteken nagelaten dat die liever het zekere voor het onzekere neemt.