Zeven ’aardes’ ontdekt

Nog niet eerder is in een planetenstelsel zo’n groot aantal planeten ter grootte van de aarde ontdekt waar buitenaards leven kan bestaan. Hoofdonderzoeker Michaël Gillon van het STAR Instituut van de Universiteit van Luik, die vandaag erover in Nature publiceert, is opgetogen: ,,Dit is een verbazingwekkend planetenstelsel.”

De bestudeerde kleine rode dwergster heet Trappist 1, vernoemd naar de telescoop waarmee de ontdekking is gedaan. Het is een hele kleine ster; ongeveer net zo groot als Jupiter en staat in het sterrenbeeld Waterman op 39 lichtjaar afstand van de aarde. De aardachtige planeten hebben de aanduiding Trappist 1b, c, d, e, f, g en h gekregen. De zes binnenste planeten hebben waarschijnlijk een rotsachtige samenstelling.

Alle zeven planeten zouden vloeibaar water op hun oppervlak kunnen hebben, al is het bij 1 e, f en g het meest voor de hand liggend. Gilon: ,,Die kunnen worden beschouwd als de heilige graal van de planetenjacht: zij bevinden zich in de leefbare zone van hun ster en kunnen plaats bieden aan oceanen van oppervlaktewater. De planeten 1b, c en d zijn waarschijnlijk te heet en h is mogelijk te koud.”

Foto: AFP

,,Mijn hart klopte sneller toen ik het nieuws hoorde. Toen deze wetenschappers vijf jaar geleden begonnen met het kijken naar planeten rond kleine sterren, dacht ik dat het waanzin was. Ik had niet verwacht dat er zoveel aardachtige planeten rond kleine sterren voorkomen,” zegt Ignas Snellen. Hij is professor sterrenkunde van de Universiteit Leiden. Ook ruimtevaartdeskundige Piet Smolders is lyrisch. ,,Als ik zulk nieuws hoor, word ik meteen ongeduldig. Wat dan wil je weten is of er daar ook leven is.”

Of er leven is, begint met onderzoeken of er water is. Snellen: ,Dat is relatief gemakkelijk te onderzoeken en zal gebeuren bij de drie planeten die een klimaat lijken te hebben dat schommelt tussen Mars en onze aarde. De atmosfeer van die planeten, die slechts veertig lichtjaren hier vandaan zijn, kunnen we daarop onderzoeken. De komst van de James Webb-ruimtetelescoop gaat bij analyse van de dampkring daar ongetwijfeld binnen enkele jaren bij helpen. Daarna komt de vraag of er leven is; wat voor gassen zijn daar. Is er zuurstof? Dat antwoord kunnen we mogelijk over een jaar of acht verwachten als de European Extremely Large Telescope af is.”

Dat beaamt Smolders: ,,De vraag hoe de dampkring van die aardachtige planeten is samengesteld en of er planten of dieren voorkomen, kan inderdaad wellicht worden beantwoord als die betere telescopen er zijn. Mijn geduld wordt wel erg op de proef gesteld.”