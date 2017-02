Kat Macho ’redelijk goed’ na schot in oog

Naar omstandigheden doet de kat het al ’redelijk goed’, aldus de bezorgde katteneigenaar. „Hij slaapt, loopt en eet alweer. Maar hij mag nog niet naar buiten.” Macho zou al wel de deur uit willen lopen.

Post op Facebook

Ter Koele deed dinsdag aangifte van de zware mishandeling op haar kat. Als uiting van haar woede en onbegrip plaatste ze een post op Facebook. De mishandeling van Macho haalde daarna het nieuws waarop veel hevige reacties kwamen.

Woensdagochtend kreeg de baas van Macho bezoek van de politie naar aanleiding van de aangifte. Voor het onderzoek is de kogel meegenomen. De dierenpolitie handelt de aangifte verder af.

Beschoten katten Heerhugowaard

Na rondvraag van De Telegraaf bij de politie blijkt dat er vooralsnog geen direct verband is tussen deze mishandeling en eerdere mishandelingen in het redelijk nabijgelegen Heerhugowaard in augustus 2016. Daarbij werd ook een luchtbuks gebruikt. Het onderzoek naar de dierenmishandelaar in Heerhugowaard is volgens de politie in december al afgesloten omdat er niet genoeg aanwijzingen waren.