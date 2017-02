Op een filmpje op Facebook is te zien dat de ruit van de intercity helemaal is verwoest. Over de ernst van de verwondingen bij de treinpassagier is nog niet meer bekend omdat de politie nog op zoek is naar de getroffene.

De politie in Oss laat weten dat het niet de eerste keer is dat er vanaf een hangplek voor jongeren in Berghem met stukken stoeptegel naar voorbijrazende treinen is gegooid. De politie is op zoek naar de daders en vraagt getuigen om zich te melden.