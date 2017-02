Vrachtwagen ingezet bij inbraak juwelier Den Bosch

Rond 04.45 uur werd een witte vrachtwagen tegen de gevel van het juwelierspand gezet. Hier is een dief opgeklommen. Door een ruit in te tikken, kon deze naar binnen gaan. In de winkel zijn diverse vitrines vernield.

Een donker gekleed persoon met een zak in zijn hand is vervolgens weer op de grond gesprongen en weggerend in de richting van de Parade.

Winkel hele dag gesloten

De winkel is woensdag de hele dag gesloten. De technische recherche heeft onderzoek gedaan. Het is nog niet duidelijk of de winkel donderdag open zal gaan.

De gebruikte vrachtwagen was te koop bij een autobedrijf in Heerhugowaard. Het is niet duidelijk wanneer de vrachtwagen daar gestolen is.