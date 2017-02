premium

Mannen vast om MDMA in pindakaaspotten

1 uur geleden

HOUTEN - De politie heeft in Houten twee mannen aangehouden met ruim 2 kilo MDMA in potten pindakaas in hun auto. Bij een huiszoeking werden later ook nog dozen met potten pindakaas in beslag genomen. Nader onderzoek wees uit dat er niet alleen pindakaas in de potten zat, maar ook zakjes MDMA-kristallen, aldus de politie woensdag.