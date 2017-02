Gevaarlijk asfalt

Dat blijkt uit de jaarstatistieken 2016 van de Stichting Incident Management Nederland (SIMN), waarover De Telegraaf beschikt.

,,Het stuk asfalt op de A12 staat al jaren in de top van gevaarlijke wegen”, zegt secretaris Ivo Wildenberg van SIMN. ,,De ongevallen gebeuren vooral tussen de hectometerpalen 27,0 en 27,9 doordat voertuigen die vanuit Gouda naar Den Haag willen rijden vanaf de oprit de rijstroken naar de A20 moeten kruisen om op de A12 te belanden. En dat lukt dus niet altijd.”

De zogenoemde weefvakken op snelwegen zijn een belangrijke oorzaak van ongevallen, net zoals drukte op de weg en werkzaamheden, stelt Wildenberg. ,,Veranderende omstandigheden leveren ander weggedrag op, waarbij mensen vaak de fout ingaan. Daarnaast is afleiding door de smartphone natuurlijk ook een voorname reden.”

Opvallende nieuwkomers in de top 10 zijn de A8 tussen hectometer 1,0 en 1,9 dat van de 56e plek op drie binnenstormt met 42 ongevallen. Ook de A4 bij Leiden komt met 35 ongevallen in ijltempo vanaf de 142e positie op tien binnen.

Foto: De Telegraaf

,,Bizar natuurlijk dat de A4 na reconstructie van de weg alleen maar stijgt. Het zou juist voor een betere doorstroming moeten zorgen”, meent de zegsman, ,,maar het tegendeel gebeurt hier. Wel blij ben ik dat de bocht in de A58 bij Roosendaal helemaal verdwenen is uit de gehate ranglijst. In 2015 stond dit stukje asfalt nog op één, maar nu Rijkswaterstaat het wegdek daar heeft vernieuwd is er niets meer gebeurd.”

Wildenberg hoopt dat de data van de SIMN vaker geraadpleegd wordt. ,,Wij hebben veel informatie die voor wegbeheerders goud waard kan zijn en waarvan uiteindelijk alle weggebruikers kunnen profiteren. Een beter voorbeeld dan de A58 is niet denkbaar.”

Op wegvakken met een lengte van vijf kilometer wordt de ’gevarenlijst’ net als vorig jaar weer aangevoerd door de A10 bij Watergraafsmeer. Op de noordbaan (10,0 - 14,9) verwerkte het Landelijk Centraal Meldpunt van de SIMN het afgelopen jaar 125 ongevalsmeldingen.

Vooral op de afslag kruising naar de A2 gebeuren veel ongelukken. In deze lijst van langere wegvakken vinden we de A12 bij Gouda op de tweede plek.